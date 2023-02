Momentos depois da derrota do Figueirense por 4 a 0 para o Avaí no clássico entre os rivais catarinenses pelo estadual, o goleiro Wilson passou por um momento desconfortável. Seu carro foi atingido por uma garrafa na noite deste sábado, dia em que o jogo foi disputado. Ele não conseguiu identificar o agressor, que saiu do local após o ato de vandalismo. Detalhe: Wilson nem esteve em campo.

Indignado com o ocorrido, o jogador publicou em seu Instagram a foto da janela do veículo quebrada, junto ao que parece ser uma “cobrança” ao torcedor responsável pelos danos. “Por que me bloqueou? Te adicionei para falar que se quer me cobrar estou todo dia no CT pra conversar olho no olho. Lamentável esse tipo de atitude. Respeito!”, publicou nos stories da rede.

A assessoria do goleiro confirmou que o incidente foi causado por um torcedor do Figueirense na saída do estádio da Ressacada, casa do Avaí, onde a partida foi disputada. O duelo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Catarinense.

O Figueirense não vive boa situação no Estadual. Com a derrota para seu maior rival, caiu para a oitava posição – a última que classifica ao mata-mata pelo título.

A vitória por 4 a 0 é a mais elástica do Avaí sobre o Figueirense no século XXI e foi festejada como uma “vingança” pelos avaianos, já que devolveu o triunfo do alvinegro sobre o rival pelo mesmo placar na Série B de 2013, quando faziam disputa direta pelo acesso.