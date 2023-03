A partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense foi um verdadeiro desastre para o Figueirense. O clube alvinegro perdeu para o Hercílio Luz, em pleno Orlando Scarpelli, por 1 a 0, demitiu o técnico Cristovão Borges e ainda viu o goleiro Gabriel Gasparotto levar um soco no rosto de um torcedor, que invadiu o gramado para justamente agredir o atleta.

Apesar da agressão, Gabriel Gasparotto, através de sua assessoria de imprensa, informou que não ficou ferido. O atleta deve prestar Boletim de Ocorrência contra o torcedor, que foi detido pela Polícia Militar.

Revoltados com o desempenho do Figueirense na temporada, os torcedores também chegaram a depredar alguns itens do Orlando Scarpelli, a exemplo de cadeiras, banheiro e um vidro que os separa de entrar no gramado.

“Informo que ao término do jogo, quando retornávamos ao vestiário, foram arremessados vários copos com líquido não identificado em nossa direção, por sua vez, mesmo com a proteção de escudo da polícia, atingindo meu braço. Um torcedor da equipe mandante (Figueirense), invadiu o campo de jogo, indo em direção ao goleiro da equipe do Figueirense e acabou desferindo um soco na altura da cabeça do mesmo. O torcedor foi imediatamente imobilizado pelos seguranças e retirado do campo de jogo. O invasor foi identificado pela Polícia Militar, porém até a finalização da súmula o Boletim de Ocorrência ainda não tinha sido apresentado para a equipe de arbitragem”, relatou o árbitro Gustavo Ervino Bauermann.

O Figueirense volta a campo na quarta-feira, às 20h, novamente contra o Hercílio Luz, desta vez, no Estádio Aníbal Torres Costa. Para classificar, o time alvinegro precisa vencer por dois gols ou mais de diferença, já que a equipe adversária tem o direito de dois resultados iguais por ter feito melhor campanha na primeira fase.