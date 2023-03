Autor de uma defesa na disputa de cobrança de penalidades e pelo menos mais três nos 90 minutos. O goleiro Ygor Vinhas, do Água Santa, foi apontado como o melhor jogador diante do Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, em Santos. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time de Diadema venceu nas penalidades por 4 s 2.

O arqueiro revelou a confiança do Água Santa em fazer uma campanha história desde antes do início da competição. “Pelo pouco tempo de equipe profissional da instituição, ninguém esperava. Mas, internamente, confiávamos desde o primeiro dia. Acreditamos desde o primeiro dia. Estamos colhendo tudo o que plantamos.”

Ygor Vinhas aproveitou para elogiar todo o elenco, que chega á decisão depois de eliminar São Paulo (quartas de final) e Red Bull Bragantino (semi) ambos nas penalidades, demonstrando equilíbrio mental.

“Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que estamos vivendo. Merecemos muito. Desde o primeiro dia, dedicando-se ao máximo. Somos merecedores de tudo o que estamos vivendo”, afirmou o goleiro.

O Água Santa vai enfrentar o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista em dois jogos. O primeiro deverá ser em Diadema, dia 2, enquanto o duelo decisivo será no Allianz Parque, dia 9.