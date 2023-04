Após a derrota por 2 a 1 para o Água Santa em Barueri, o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez, valorizou o feito do adversário e disse esperar que sua equipe reverta a desvantagem no jogo de volta da final do Paulistão no próximo domingo, no Allianz Parque.

“Acho que foi um jogo muito equilibrado. Foi um bom primeiro tempo, mas o futebol se define nos detalhes. Penso que no nosso campo nós podemos mudar a história, já mostramos isso. Vai ser difícil, mas podemos. Temos agora a Libertadores e é concentrar. Hoje foi um jogo muito parelho”, afirmou Gómez.

O Palmeiras não terá descanso até o jogo decisivo. Na quarta-feira, o time encara o Bolívar na altitude de La Paz na estreia da Libertadores. Para Gómez, a meta do time alviverde é conseguir se dividir entre as duas competição sem que o resultado de uma influencie no desempenho na outra.

“Agora é trabalhar, pensar na Libertadores e depois tentar virar para ser campeão. Nosso elenco já mostrou que dá algo a mais na situação adversa. O Água Santa é um time muito difícil, mas a gente pode virar. Somos muito experientes, precisamos olhar os erros de hoje, tentar melhorar e seguir”, afirmou o zagueiro.

Para ficar com o título do Paulistão, o Palmeiras terá de vencer o Água Santa por dois gols de diferença. Caso ganhe por um gol, a decisão irá para os pênaltis. À equipe de Diadema, basta o empate para ficar com o título.