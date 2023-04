Protagonista da primeira vitória do Palmeiras na Libertadores, Gustavo Gómez admitiu que foi ruim o início de partida contra o Cerro Porteño no Morumbi e afirmou que o time, apesar de todos os títulos que têm ganhado, não é favorito na competição em que busca o tetracampeonato.

“Não entramos bem no jogo, os primeiros 15 minutos tomamos o gol muito rápido e ficamos um pouco desorganizados”, reconheceu. Na etapa final, porém, o time cresceu e chegou à virada pelo alto, com a participação decisiva do capitão palmeirense.

Ele fez o gol de empate e deu de cabeça o passe para Rafael Navarro garantiu o triunfo. “No segundo tempo arrumamos o time e conseguimos uma justa virada”, analisou o zagueiro paraguaio.

O resultado deixa o Grupo D embolado. Todos os integrantes da chave – Palmeiras, Cerro, Bolívar e Barcelona têm três pontos depois de duas partidas. “É isso que vem mostrando a Libertadores, não tem muito favoritismo, cada jogo é muito difícil, sabíamos que o Cerro estava num momento muito bom”, comentou o defensor. “A vitória em casa que vai nos ajudar a ir melhorando”.

Na Libertadores, o Palmeiras volta a jogar daqui a duas semanas, diante do Barcelona, no Equador. Antes disso, no domingo, às 16h, o compromisso é contra o Vasco em São Januário, pelo Brasileirão. Depois, tem desafio pela Copa do Brasil.