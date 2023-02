Com os reservas, o Grêmio ficou no empate sem gols com o São Luiz, em Ijuí, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. No estádio 19 de Outubro, o time de Renato Gaúcho fez dois tempos distintos e acabou perdendo os 100% de aproveitamento na temporada.

O time de Porto Alegre segue na liderança do Estadual, com 22 pontos. O São Luiz soma sete pontos e aparece como primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 10º lugar.

Sem Diego Souza e Suárez entre os relacionados, mas com a estreia de Vina, o Grêmio começou melhor. Com menos de 15 minutos, ele já empilhou seguidas chances de gol. De falta, o meia mandou a bola rente à trave. Em outra oportunidade, aproveitou a saída errada do goleiro e mandou colocado, mas o goleiro se recuperou a tempo. Em outra saída errada da defesa do São Luiz, Villasanti cortou o zagueiro e finalizou forte. No rebote, Vina mandou por cima.

Após a blitz inicial, os donos da casa só foram chegar ao gol de Adriel aos 20 minutos, quando Édipo finalizou por cima do gol. No mais, o Grêmio seguiu dominante. Com mais posse de bola, o time alternativo de Renato Gaúcho trabalhava a bola, procurando espaço na defesa do São Luiz. Sem encontrar alternativa, o jeito foi arriscar de fora da área. Cuiabano buscou o ângulo esquerdo e Pablo se esticou todo para espalmar.

Na reta final, o São Luiz voltou a incomodar o goleiro gremista. Márcio Goiano cobrou falta na área, a bola passou por todos. Adriel mostrou que está com o reflexo em dia e espalmou para evitar o gol, deixando o placar zerado na primeira etapa.

A segunda etapa manteve a premissa do primeiro tempo. Com o Grêmio dominando, o time da capital gaúcha chegou primeiro ao ataque em cabeçada de Thiago Santos. O São Luiz teve boa resposta em um contra-ataque veloz, porém Ygor Vinicius parou em uma bela defesa de Adriel.

Após bom início, o jogo foi esfriando aos poucos. O time de Renato Gaúcho seguia com mais posse de bola, mas não encontrava espaço na defesa adversária para finalizar. O jogo ficou faltoso e truncado, sem grandes chances.

Depois de um primeiro tempo mais criativo, o Grêmio diminuiu o ritmo e pouco assustou na metade da segunda etapa. Esbarrando na marcação, nem os chutes de longa distância levavam mais perigo.

Na reta final, o São Luiz até voltou a assustar na bola parada, mas a cobrança de Ederson foi pela rede do lado de fora. No fim, o empate ficou de bom tamanho em Ijuí, com times pouco inspirados neste sábado de carnaval.

Na próxima rodada, o Grêmio encara o Novo Hamburgo, no próximo sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA:

SÃO LUIZ 0 X 0 GRÊMIO

SÃO LUIZ – Pablo; Mizael, Wesley, Ricardo Thalheimer e Márcio Goiano; Felipe Guedes (David Cunha), Paulinho Santos, Lennon (Maurício) e Álvaro Vieira (Éderson); Ygor Vinícius (Negueba) e Édipo (Lucas Sampaio). Técnico: Fabiano Daitx.

GRÊMIO – Adriel; João Pedro (Kauan Kelvin), Natã, Gustavo Martins e Cuiabano (Diogo Barbosa); Villasanti, Thiago Santos e Vina; Thaciano, Gabriel Silva (Rubens) e Everton Galdino (Zinho). Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Goiano, Álvaro Vieira, Pablo, Márcio Goiano e Ygor Vinícius (São Luiz); Cuiabano, Everton Galdino e Natã (Grêmio).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS).