Favorito a mais um título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai em busca do hexa diante do Caxias neste sábado, às 16h30, no Estádio Centenário, pela partida de ida da final. O jogo de volta vai acontecer em Porto Alegre no dia 8.

A briga gremista é sempre contra o seu maior rival, o Internacional que foi o último time a conquistar tal feito. Maior campeão estadual, com 45 conquistas, o Inter foi hexacampeão entre os anos de 2011 e 2016. O Grêmio tem a chance de repetir o feito e diminuir a diferença para o rival. O tricolor, apelidado de Imortal, foi campeão em 41 temporadas. O Caxias, por sua vez, conquistou o título apenas uma vez. Aconteceu em 2000, quando o time caxiense tinha o comando do técnico Tite, ex-seleção brasileira.

Depois de ter feito a melhor campanha na fase de classificação, o Grêmio correu sérios riscos de eliminação, ao perder a sua invencibilidade para o Ypiranga, por 2 a 1, em Erechim. Mas devolveu a derrota pelo mesmo placar em Porto Alegre, vencendo depois a disputa nos pênaltis para ir à final. O Caxias também eliminou o Internacional nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1.

Por coincidência, os dois times vão a campo com várias baixas. Do lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho tem alguns desfalques por contusão – Fábio, Pepê, Diego Souza e Ferreirinha – além do volante Thaciano, que se transferiu para o Bahia, e do volante Thiago Santos que está seguindo para o Fluminense.

Curiosamente ele marcou um dos gols na virada em cima do Ypiranga. Renato Gaúcho acabou confirmando também que o zagueiro Kannemann e o volante Carballo estão fora, tanto que sequer viajaram para Caxias do Sul. O zagueiro está com um desconforto, já o segundo pegou uma virose quando defendia a seleção do Uruguai.

O técnico também fez questão de descartar qualquer favoritismo gremista, ainda mais depois do susto levado na semifinal. “Aqui dentro não tem favoritismo, pelo contrário. Os maiores exemplos que eu dou para meu grupo é o que está acontecendo no Brasil. A camisa não vai ganhar. São 11 contra 11. O Caxias tem todo nosso respeito. O Caxias não chegou à toa. Eliminou nosso rival e por méritos. É uma decisão de 180 minutos, 90 em Caxias, 90 na Arena. Todo cuidado é pouco”, disse Renato Gaúcho.

O Caxias tem um desfalque importante para esta primeira decisão. Autor do gol decisivo na disputa de pênaltis e que deu a vaga na final sobre o Inter, Wesley Pomba pertence ao Grêmio e por questões contratuais não poderá entrar em campo. Além dele, mais quatro jogadores estão suspensos, tudo por conta da confusão na final do jogo contra o Inter. São eles: Marcel, Pedro Cuiabá, Ronald Lucas e Vini Guedes.

“Estou bem tranquilo com relação aos desfalques. Tenho muitas opções para mexer na equipe, tanto para iniciar ou durante o jogo. Tenho um elenco que está focado em realizar mais uma grande partida e é isso que esperamos nesta final”, afirmou o treinador Thiago Carvalho.