O primeiro finalista do Campeonato Gaúcho sairá neste sábado à tarde na Arena do Grêmio, no duelo entre Grêmio e Ypiranga, que começará às 16h30. O time tricolor tenta seguir vivo na disputa pelo hexacampeonato consecutivo do torneio, enquanto o clube de Erechim busca chegar em sua segunda decisão consecutiva. A previsão é de casa cheia, porque foram vendidos 24 mil de forma antecipada e a perspectiva da diretoria é para um público total de 40 mil torcedores.

Curiosamente, Grêmio e Ypiranga fizeram a final do ano passado. Na época, o tricolor levou a melhor com duas vitórias: 1 a 0 (fora de casa) e 2 a 1 (na Arena do Grêmio). Os resultados servem de motivação para o clube do interior, que tenta uma revanche já nesta semifinal.

Como o Ypiranga venceu por 2 a 1, em Erechim, terá a vantagem de jogar pelo empate no sábado. O Grêmio precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de triunfo pelo placar mínimo, a vaga na final será definida na cobrança de pênaltis. A outra semifinal será disputada entre Internacional e Caxias. No jogo de ida, no Estádio Centenário, houve empate por 1 a 1. A volta vai acontecer domingo no Beira-Rio.

Do lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho tem alguns problemas para montar o time. O zagueiro Kannemann está suspenso, enquanto Carballo e Villasanti estão fora por terem sido convocados por suas respectivas seleções (Uruguai e Paraguai). No último treinamento, Renato Gaúcho montou um meio de campo com Thiago Santos, Thaciano, Bitello, Vina e Ferreira. Além disso, Lucas Silva é outro que aparece como opção.

“Nessa hora não tem desculpa, é superação, entrega de todos, cada um na sua característica. O mais importante é a atitude, é uma decisão. Você nunca vai jogar com a mesma equipe, falta de entrosamento pode ter qualidade maior que outra, mas essa desculpa não vou dar”, disse Renato Gaúcho.

Já o Ypiranga deve ter a mesma formação que venceu o Grêmio no jogo de ida. A principal dúvida está em cima do zagueiro Windson, que sentiu uma lesão no aquecimento. Como dificilmente terá condições, Júnior Sergipano deverá seguir entre os titulares.

O treinador aguarda o Departamento Médico para saber da situação de Gedeilson. Ele está em fase final de recuperação de sua lesão, mas a expectativa é que não tenha condições de disputar a semifinal. “Nosso time tem coragem de sair da mesmice. Com muita coragem, enfrentamos todos os adversários de igual para igual. O Campeonato Gaúcho é um dos mais difíceis e estamos vivos. Nosso objetivo maior é chegar na Série B. Queremos mudar o patamar do clube.”