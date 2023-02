A estrela do francês Griezmann brilhou neste domingo no triunfo do Atlético de Madrid sobre o Athletic Bilbao. Foi dele o gol da vitória de 1 a 0, que garantiu o time do técnico Diego Simeone na quarta colocação do Campeonato Espanhol com 41 pontos. O resultado marca uma visível recuperação da equipe no torneio. Nos últimos cincos jogos foram quatro vitórias e um empate.

Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, o gol que assegurou mais três pontos acabou saindo no segundo tempo. O jogador francês fez bela jogada individual e concluiu o lance com um arremate preciso, já dentro da área, para vencer o goleiro Agirrezabala e estabelecer o 1 a 0.

Com a vantagem, o Atlético passou a cadenciar o ritmo e a apostar nos contra-ataques. Com uma marcação compacta, apenas Griezzmann ficou mais à frente. Assim, a equipe de Diego Simeone conseguiu levar a vantagem mínima até o final da partida.

O Atlético de Madrid volta a campo no próximo sábado e faz o clássico da capital da Espanha contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. O Athletic de Bilbao (sétimo na tabela com 32 pontos) entra em campo no dia seguinte e recebe o Girona.

Mais dois jogos completaram a rodada deste domingo do Campeonato Espanhol. O Espanyol visitou o Elche e conseguiu uma importante vitória de 1 a 0. Quando tudo indicava que a partida terminaria em um empate sem gols, Darder balançou a rede nos acréscimos do segundo tempo e garantiu mais três pontos para a equipe de Barcelona.

O triunfo foi importante para a campanha de recuperação do Espanyol, que soma agora 24 pontos e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Lanterna da competição, o Elche tem apenas uma vitória em 22 rodadas e se mantém com nove pontos. Na próxima rodada, o desafio é contra o Betis na próxima sexta. Já o Espanyol entra em campo no sábado e enfrenta o Mallorca.

No outro jogo da rodada, o Sevilla saiu na frente contra o Rayo Vallecano mesmo atuando fora de casa e abriu o placar com Suso em chute de fora da área, aos 29 minutos do primeiro tempo. O empate veio na volta do intervalo. Lejeune aproveitou cobrança de escanteio e deixou tudo igual ao acertar uma bela cabeçada.

Na classificação, o Rayo Vallecano chegou aos 34 pontos e tenta encostar no Betis, quinto colocado com 37. Com uma campanha mais irregular, o Sevilla tem 25 pontos e está mais preocupado em se afastar da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o seu desafio é contra o Osasuña, no domingo, diante de sua torcida. Já o Rayo Vallecano entra em campo um dia antes e visita o Cádiz.