Gurias do Couto no domingo, contra o Aruko (Crédito: Divulgação/Coritiba/Rafael Ianoski)

O Atleticaníssimas, grupo formado por torcedoras do Athletico Paranaense, usou seu perfil no Twitter para elogiar a festa promovida por torcedoras do Coritiba no Couto Pereira, no último domingo (dia 15).

“Não poderíamos deixar de exaltar a linda festa que as @guriasdocouto e demais torcedoras alviverdes proporcionaram no estádio na tarde de ontem! Por alguns momentos esquecemos a rivalidade e nos permitimos emocionar com cenas para lá de especiais”, escreveu. “Encararemos com responsabilidade o desafio de também fazer algo tão emblemático. O fato é que a punição virou oportunidade de impactar positivamente a vida de muita gente”, completou.

No domingo, o Coritiba cumpriu a perda de um mando de campo com punição inovadora aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR). Em vez da tradicional pena de ‘portões fechados’, ou seja, sem presença de torcida, dessa vez os homens ficaram proibidos de entrar no estádio. Apenas mulheres e crianças de até 12 anos puderam ingressar – e doando 1 kg de alimento. Não houve cobrança de ingresso.

Coritiba e Athletico foram punidos no TJD-PR por brigas no Atletiba de fevereiro de 2022. O Athletico pegou dois jogos de perda de mando de campo – um deles por brigas em jogo contra o Maringá. A regra de torcida feminina vai valer para duas partidas do Furacão: uma contra o Maringá, em 21 de janeiro, e outra contra o Foz, em 25 de janeiro, ambas na Arena da Baixada.