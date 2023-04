O Guarani ainda não fez o anúncio oficial, mas o zagueiro Walber já chegou a Campinas e está acertado como novo reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 25 anos chegou na quarta-feira à noite e já participou do treino desta quinta-feira, comandado pelo técnico Bruno Pivetti. O nome do jogador deve aparecer no BID da CBF nos próximos dias.

Walber pertence ao Athletico-PR, mas vinha atuando por empréstimo no ABC-RN. No clube potiguar, fez 15 partidas nesta temporada. O defensor conhece bem o Guarani, pois defendeu o clube em 2020, quando fez 36 partidas. Na última temporada, também atuou no futebol paulista, vestindo a camisa do Novorizontino. Vasco, Cuiabá e Botafogo-PB são outros clubes de sua carreira.

Nesta semana, Walber usou suas redes sociais para indicar o retorno ao Guarani. Depois disso, porém, o superintendente de futebol do clube de Campinas, Rodrigo Pastana, afirmou que ainda precisava da liberação tanto do ABC quanto do Athletico e que a negociação não estava fechada. Nos últimos dias a situação foi resolvida com a rescisão de seu contrato com o ABC.

Pastana também revelou que o Guarani buscava ao menos três posições no mercado: lateral-direito, zagueiro e meia. Com a chegada de Walber e do meia Régis, com situação encaminhada envolvendo a ida de Jamerson ao Coritiba, resta apenas o lateral.

A CBF detalhou nesta semana a tabela da Série B, que iniciará em 14 de abril, sexta-feira. O Guarani faz justamente o primeiro jogo da competição, às 19h, quando recebe o Avaí, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).