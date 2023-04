O Guarani acertou o empréstimo do volante Bernardo, que pertence ao Coritiba, para reforçar o time na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O time bugrino já vinha tentando a contratação do meio-campista há algumas semanas, mas as tratativas avançaram nos últimos dias.

O jogador tem 21 anos e é muito bem avaliado internamente no time paranaense, que acredita que a ida dele ao clube campineiro irá abrir mais oportunidades para o seu desenvolvimento.

Bernardo tem toda sua carreira formada no Coritiba. Chegou ao time em 2015 para integrar a categoria sub-13 e foi subindo até estrear pelo time profissional em 2021. Entre a última e a atual temporada, o volante disputou 35 partidas pela equipe paranaense, sem nenhum gol marcado.

O Guarani iniciou na Série B deste ano com o pé direito ao fazer 4 a 1 sobre o Avaí na rodada de abertura do campeonato. Agora, o próximo desafio dos comandados do técnico Bruno Pivetti será contra o Ceará, no sábado, às 18h15. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.