O Guarani terá pela frente no próximo sábado um grande desafio no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira. O local da partida ainda está indefinido, porque o Limeirão sofreu graves danos após as chuvas que atingiram a região e foi interditado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O estacionamento e o gramado do campo foram muito atingidos. Mesmo assim, a Federação Paulista vai fazer uma nova vistoria nesta quarta-feira para aprovar ou não o uso do estádio na partida de sábado.

As cidades de Sorocaba e Itu, por uma questão de logística, podem receber o confronto válido pela 11ª rodada do Paulistão. Antevendo uma possível interdição de seu estádio, a diretoria da Inter de Limeira entrou em contato com o São Bento e o Ituano para verificar a possibilidade de transferir a partida para uma das cidades.

Os jogadores da Inter de Limeira estão alojados em Sorocaba e treinam na cidade nesta terça e quarta-feira. O gramado do estádio Walter Ribeiro não está nas melhores condições e outra opção que aparece como possível é a do uso do estádio Novelli Júnior, casa do Ituano e que possui uma infraestrutura melhor.

O Guarani vem de três derrotas e demitiu o técnico Mozart Santos após perder para a Ferroviária, por 1 a 0, em Araraquara. Com 10 pontos no Grupo B, o time de Campinas ainda corre risco de rebaixamento. O mesmo acontece com a Inter de Limeira, com 10 pontos no Grupo A. Se houver um vencedor ele atingirá os 13 pontos e vai garantir presença no Paulistão 2024.