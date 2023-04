O Guarani confirmou o bom início na Série B do Campeonato Brasileiro com mais uma vitória importante. Neste sábado, visitou o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela segunda rodada, e venceu por 3 a 0, com gols de Isaque e Bruno Mendes, ainda no primeiro tempo, e Derek, já nos acréscimos da etapa final.

Com a vitória, o Guarani segue 100%, com seis pontos, e lidera pelo saldo de gols, à frente de Criciúma e Botafogo-SP, que também venceram os dois jogos. O Ceará, que já tinha perdido na estreia para o Ituano, por 2 a 0, segue sem pontuar, na lanterna (20º).

A partida foi realizada com os portões fechados por conta da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por confusão e invasão de campo no jogo contra o Cuiabá, em 2022. Ao todo, são seis jogos de suspensão, três com portões fechados e três apenas com mulheres e crianças.

Assim como o Avaí, adversário do Guarani na estreia, em que goleou por 4 a 1, o Ceará estava na elite nacional na temporada passada, o que dá mais peso ao resultado. Além disso, o clube paulista encerrou um tabu de 49 anos sem vencer o Ceará como visitante. O último triunfo havia sido em 1974, quando fez 1 a 0, com gol de Clayton, justamente na primeira partida oficial entre os times. Desde então, foram mais cinco empates e duas derrotas.

O Ceará começou a partida pressionando o Guarani e chegou pela primeira vez com Álvaro, que desviou cruzamento de cabeça, para defesa segura de Tony. Em outro lance, Erick fez boa tabela com Arthur Rezende, mas chutou para fora.

Apesar das boas chegadas cearenses, foi o Guarani quem abriu o placar aos dez minutos. Após boa jogada da esquerda para direita, a bola ficou com Bruno Mendes, que chutou forte e cruzado. O goleiro defendeu, mas Isaque apareceu no rebote para marcar.

Aos 24, a situação ficou ainda melhor para o Guarani, pois Bruno Mendes, que retornou ao clube após cinco anos, marcou seu primeiro gol. Isaque deu bom toque na esquerda, Bruno brigou com o adversário e, já dentro da área, tocou com categoria para deslocar o goleiro. Na parte final do primeiro tempo, o Ceará voltou a pressionar e quase diminuiu com Álvaro. Após cruzamento, ele cabeceou bem, mas a bola explodiu na trave.

O Ceará voltou modificado para o segundo tempo, com as entradas dos atacantes Luvannor e Nicolas. Com isso, passou a explorar mais ainda os cruzamentos na área. Erick quase diminuiu com um golaço ao cortar o marcador e arriscar por cobertura.

O time cearense ainda assustou em cabeçada de Luvannor e chute de longe de Erick, enquanto o Guarani não conseguia finalizar a gol, apesar de chegar ao ataque em alguns momentos. Entretanto, o time paulista levou muito perigo quando conseguiu. João Victor recebeu de Régis, saiu bem da marcação e chutou forte, mas parou em boa defesa do goleiro Richard.

O Ceará até balançou a rede após a bola ficar com Nicolas na pequena área, mas o atacante estava impedido. Os mandantes seguiram pressionando, mas ficaram com um jogador a menos no final, aos 43, quando Tiago Pagnussat foi expulso por acertar o rosto de Derek, após revisão no VAR.

Ainda deu tempo de o Guarani fazer o terceiro. Aos 49, em rápido contra-ataque, Derek recebeu na esquerda, invadiu a área e chutou muito forte para fechar o placar.

Na terceira rodada, o Guarani volta a campo na sexta-feira, às 21h30, quando faz o primeiro confronto paulista desta Série B, diante do Ituano, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No domingo, às 18h, o Ceará estará em Natal (RN), onde encara o ABC, no estádio Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 0 X 3 GUARANI

CEARÁ – Richard; Warley, Tiago, David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende (Nicolas) e Guilherme Castilho (Jean Carlos); Erick (Chay), Álvaro (Luvannor) e Erick Pulga (Janderson). Técnico: Gustavo Morínigo.

GUARANI – Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk (Diego Porfírio); Alvariño, Wenderson (Matheus Bueno), Bruninho (João Victor), Régis (Lucas Araújo) e Isaque; Bruno Mendes (Derek). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS – Isaque, aos 10, e Bruno Mendes, aos 24 minutos do primeiro tempo. Derek, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Willian Formiga e Arthur Rezende (Ceará); Tony, Wenderson e Bruninho (Guarani).

CARTÃO VERMELHO – Tiago Pagnussat (Ceará)

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).