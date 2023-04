Apesar de ainda não ter anunciado oficialmente, o Guarani acertou a contratação de mais um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do goleiro Arthur Motta, de 21 anos, que foi destaque do São Caetano na Série A2 do Paulista, com boas atuações.

O acerto foi adiantado, antes mesmo do anúncio oficial, já que o nome de Arthur foi regularizado junto ao Guarani no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele já está apto para estrear e pode ser relacionado nos próximos jogos da Série B. A oficialização também acontecerá em breve.

Revelado nas categorias de base do próprio São Caetano, Arthur passou pelo Fortaleza entre 2021 e 2022, onde atuou no time de Aspirantes. De volta ao futebol paulista, revezou a titularidade do São Caetano e ao todo fez quatro jogos, um deles contra o arquirrival do Guarani, a Ponte Preta, quando chegou ao gol.

Ele chega para ser o terceiro goleiro do elenco, atrás do titular Tony e de Pegorari. Álvaro, do sub-20, fecha o quarteto de goleiros. Agora, o Guarani volta a campo no próximo sábado (22) quando visita o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, às 18h15.