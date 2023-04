O Guarani recentemente perdeu um de seus principais jogadores, o lateral-esquerdo Jamerson, para o Coritiba, mas como era algo previsto pela diretoria, já se trabalhava nos bastidores em busca de um novo nome. E foi acertada a contratação de Diego Porfírio, por empréstimo, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

O jogador, de 23 anos, pertence ao próprio Coritiba, e deve chegar ao clube de Campinas junto com o meia Régis, no pacote pelo ex-lateral do Guarani que já se apresentou, quinta-feira, na capital paranaense. Ele é esperado em Campinas nas próximas horas para passar por exames médicos.

Formado nas categorias de base do Taubaté, Diego subiu para o profissional. De lá, teve passagens por Democrata-GV, Tupynambás, Desportivo Aliança e Ypiranga-RS, além do próprio Coritiba. No time paranaense, fez 16 partidas entre 2022 e 2023 e não marcou gols.

Em longo período de preparação desde sua eliminação na primeira fase do Paulistão, o Guarani volta a campo na próxima sexta-feira (14), às 19h, quando recebe o Avaí, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023.