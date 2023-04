O Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 começa nesta sexta-feira com dois jogos. Os paulistas, Guarani e Ituano, abrem a competição em casa, mas contra adversários complicados: Avaí e Ceará, respectivamente, que disputaram a elite nacional na última temporada.

A edição 2023 é especial para o estado de São Paulo, porque conta com seis representantes. Além da dupla citada, completam a lista Ponte Preta e Novorizontino, remanescentes, e Mirassol e Botafogo, que subiram da Série C.

Se Avaí e Ceará disputaram a Série A em 2022, a história é diferente para Guarani e Ituano. Campeão brasileiro em 1978, portanto há 45 anos, o Guarani acumula 29 participações na elite, mas a última foi há 13 anos, em 2010. Na ocasião, terminou em 18º lugar com 37 pontos. Já o Ituano, campeão do Paulistão em 2002 e 2014, almeja um objetivo inédito, pois nunca disputou a elite nacional.

Na última temporada, o Guarani sofreu na Série B e lutou contra o rebaixamento em boa parte do campeonato. Na reta final, porém, emplacou bons resultados e terminou em décimo lugar, com 51 pontos. Seu primeiro desafio em 2023 será o Avaí, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), às 19h. O Avaí volta à Série B depois de apenas uma temporada na elite, em que foi rebaixado com 35 pontos, em 19º e penúltimo lugar.

Um pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do Ituano receber o Ceará, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Os paulistas fizeram excelente campanha em 2022 e terminaram na sexta colocação, com 57 pontos, com direito a melhor campanha do returno. O time chegou com chances até a última rodada, mas perdeu em casa para o Vasco, por 1 a 0. O Ceará amargou o rebaixamento após cinco temporadas seguidas na Série A, em que terminou em 17º, com 37 pontos.

A rodada de estreia segue no sábado com mais quatro jogos, e no domingo com outras três partidas. O confronto entre CRB e Sport não tem data definida por conta da participação do time pernambucano na final estadual diante do Retrô.

CONFIRA OS JOGOS DA 1ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

19h

Guarani x Avaí

21h30

Ituano x Ceará

SÁBADO

16h

Vila Nova-GO x Novorizontino

17h

Mirassol x Chapecoense

Sampaio Corrêa x Atlético-GO

18h15

Juventude x Botafogo-SP

DOMINGO

11h

Criciúma x Tombense

15h30

Londrina x ABC

18h

Vitória x Ponte Preta