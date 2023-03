Aliviados por não terem sido rebaixados no Campeonato Paulista, Guarani e Portuguesa iniciam a disputa na Taça Independência, que substituiu o Troféu do Interior. Apesar de não valer mais classificação à Copa do Brasil, o torneio tem premiação financeira importante. Os times se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Esta primeira fase, decidida em jogo único, também terá o duelo entre Santo André e Inter de Limeira, que se enfrentam no sábado, às 16h, no ABC. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Os dois vencedores e o time com melhor campanha entre os eliminados avançam às semifinais. O Mirassol já está classificado às semifinais por ter feito a melhor campanha na primeira fase, excluindo os classificados às quartas de final.

Devido às mudanças da CBF nos critérios de classificação à Copa do Brasil, a Taça Independência não garante mais vagas ao torneio nacional. Apesar disso, a FPF aumentou a premiação para os dois finalistas. O campeão, que antes ganhava R$ 250 mil, passará a ganhar R$ 400 mil. E o vice, que ficava com R$ 150 mil, vai garantir R$ 200 mil.

Na primeira fase, o Guarani terminou em quarto e último lugar do Grupo B, com 14 pontos, atrás de São Paulo, Água Santa e Mirassol. Já a Portuguesa fez dez pontos e também ficou em quarto do Grupo D, atrás de Palmeiras, São Bernardo e Santo André. Só deixou a lanterna na última rodada, quando venceu o Mirassol por 2 a 1. Na classificação geral, ficou em 14º, uma posição fora da zona de rebaixamento (Z-2). Só não caiu porque venceu o São Bento no saldo de gols (-8 a -9).

O Guarani seguirá com o comando interino de Moisés Moura, treinador do sub-20 que assumiu após a saída de Mozart Santos. Como o clube terá eleições no próximo domingo, a decisão de mantê-lo ou não para a Série B será tomada após a data.

A principal novidade do Guarani para a partida é o atacante Bruno Medes, que retornou na reta final da primeira fase, mas que não pôde ser inscrito. Essa é uma boa notícia, já que o atacante Bruno José levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Os cartões foram zerados, mas como ele sofreu o terceiro na última rodada, precisará cumprir a suspensão.

Moisés Moura avaliou o trabalho até aqui e exaltou o trabalho demonstrado pelo elenco. “Sei da capacidade que o time tem de jogar de igual para igual com qualquer clube do país. Nessas duas semanas, o que posso falar é que estou muito satisfeito com eles.”

No lado da Portuguesa, o técnico Gilson Kleina deve fazer mudanças em relação ao último jogo. Isso porque conta com os retornos do lateral-direito Pará, do zagueiro Bruno Leonardo e do volante Madison, que estavam suspensos. Eles, porém, não têm lugares garantidos entre os titulares.

Por outro lado, o volante Diogo Marzagão recebeu o terceiro cartão amarelo e, embora as advertências tenham sido zeradas, precisará cumprir a suspensão. Há dúvida ainda se o esquema com três zagueiros será mantido ou o tradicional 4-3-3 voltará a ser utilizado.

Apesar da permanência já ter sido uma grande vitória, Kleina garantiu que a Portuguesa entra para brigar pelo título. “A gente busca o título da Taça Independência. Acreditamos que temos grupo para isso, mas vamos trabalhar com os pés no chão, sem euforia. O trabalho surtiu efeito, pois todos acreditaram e mostraram o seu valor.”