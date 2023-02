Pressionados e lutando contra o rebaixamento, Guarani e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A Lusa já trocou Mazola Júnior por Gilson Kleina, enquanto o time bugrino deixou Mozart Santos na “corda bamba”.

O Guarani não vence há quatro jogos, sendo três derrotas consecutivas. A última em casa, por 1 a 0, diante do Red Bull Bragantino. O desempenho ruim deixou o time na lanterna do Grupo B, com quatro pontos, atrás de São Paulo, Água Santa e Mirassol.

A Portuguesa também perdeu seus últimos três jogos. No domingo, levou 1 a 0 da Inter de Limeira em pleno Canindé. Com isso, aparece apenas na última posição do Grupo D, com quatro pontos. O Palmeiras tem 14, seguido por São Bernardo (11) e Santo André (10).

Precisando vencer, o Guarani deve jogar com uma equipe mais ofensiva. Mozart ensaiou o time com o retorno de Giovanni Augusto e Bruno José. O treinador deverá apostar novamente nos jogadores recém-contratados, a exemplo de Matheus Barbosa e Isaque, titulares frente ao Red Bull Bragantino. Com Maurício Kozlinski lesionado, Tony seguirá no gol.

“Concordo 100% que vai ser uma final com a Portuguesa. Os próximos jogos tornam-se bem decisivos para nós, e a preparação será de acordo com a importância do jogo. O segundo tempo contra o Bragantino me dá ainda mais convicção que vamos sair dessa situação e vai ser a partir de quarta-feira. Com todo respeito à Portuguesa, mas vai ser na quarta-feira”, prometeu o treinador. Se ele perder é quase certo que ele será demitido.

Do outro lado, o técnico Gilson Kleina ganhou dois reforços importantes. O lateral Pará e o volante Madison cumpriram suspensão automática e retomar suas posições no time titular. O treinador não escondeu a possibilidade de fazer novas apostas, já que acabara de chegar e está em busca do time considerado ideal.

“Buscamos acertar alguns detalhes do que erramos no jogo da minha estreia. Acredito na minha equipe, por isso vim para cá. Respeitamos o Guarani, mas sabemos que podemos ir para Campinas para pontuar. É um adversário do qual conheço muito bem”, disse Kleina.