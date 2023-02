Embalado por duas vitórias seguidas, o Guarani volta a jogar diante de seu torcedor, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Nesta quarta-feira, às 19h30, recebe o São Bernardo, que vem com sequência ainda maior: três vitórias. A partida será válida pela nona rodada do Paulistão.

O Guarani mudou completamente seu momento na competição, ao vencer a Portuguesa, por 2 a 1, após quatro jogos sem vencer, conquistando três derrotas seguidas. Na rodada passada, consolidou a reação ao superar o São Bento, por 1 a 0, fora de casa. Com 11 pontos, ocupa o terceiro lugar do Grupo B, atrás de São Paulo, com 14, e Água Santa, com 11. Em quarto está o Mirassol, com nove. Os jogos seguintes serão contra Ferroviária e Inter de Limeira, fora, e Palmeiras em casa.

O São Bernardo vem de vitórias contra São Bento, por 2 a 0, Ferroviária, por 1 a 0, e Corinthians, por 2 a 0. Com 14 pontos, está em segundo lugar do Grupo D, atrás do Palmeiras, com 20, e à frente de Santo André, com 13, e Portuguesa, com cinco. Entretanto, tem um jogo a menos, diante do Ituano, adiado pela chuva para dia 22.

Outro destaque é a defesa, com apenas seis gols sofridos, terceira melhor ao lado do Red Bull Bragantino, atrás apenas de Palmeiras (2) e Corinthians (5). Nas últimas rodadas, enfrenta Botafogo, em casa, São Paulo, fora, e Água Santa, em casa.

O Guarani conseguiu regularizar o atacante Bruno Mendes nesta semana, mas ainda não poderá contar com o jogador nesta semana. Ele só estará disponível para a segunda fase, no mata-mata ou na Taça Independência.

O técnico Mozart Santos também não poderá contar com o volante Richard Rios, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Leandro Vilela e Wenderson brigam pela vaga. O atacante Derek e o meia Bruninho são outras dúvidas. Eles estão no departamento médico e serão reavaliados.

Mozart encara o próximo jogo como oportunidade para entrar de vez na briga. “Encaro como uma final. Temos a chance de conquistar a terceira vitória seguida e entrar de vez na briga. Temos que criar uma atmosfera com o nosso torcedor. O elenco está mostrando que tem capacidade de brigar por coisas maiores e confio demais nessa evolução.”

No lado do São Bernardo, o técnico Márcio Zanardi poderá contar com o retorno do zagueiro Matheus Salustiano. Ele já estava disponível para o duelo com o Ituano, que não foi realizado. Gionnotti segue machucado e deve ser novamente desfalque. O atacante João Carlos é o único pendurado no time.

Zanardi viu pelo lado positivo o adiamento do jogo, mas espera um duelo complicado em Campinas. “Como a última partida não foi realizada, a gente conseguiu recuperar melhor os atletas. O jogo contra o Guarani será muito difícil, na casa deles, e precisamos nos entregar ao máximo.”