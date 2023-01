Após passar bem pelo Santos por 2 a 0, o Guarani vai em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. O time campineiro enfrenta o Ituano, que ainda não desencantou, neste sábado, às 16h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela terceira rodada.

O Guarani estreou no Paulistão com derrota para o Santo André, por 1 a 0. A reabilitação veio diante do Santos com o triunfo por 2 a 0. O time bugrino é o vice-líder do Grupo B, com três pontos, um atrás do São Paulo. Mirassol e Água Santa ainda não pontuaram.

O Ituano, por sua vez, estreou empatando com o São Paulo por 0 a 0, no Morumbi, e ficou no empate por 1 a 1 com a Portuguesa na rodada passada, sofrendo o gol no fim do jogo. O time de Itu tem dois pontos, ocupando a lanterna do Grupo C, atrás de São Bento (quatro), Corinthians (três) e Ferroviária (três).

O técnico Mozart já escolheu o substituto do atacante Derek, que deixou o jogo com o Santos lesionado. O escolhido é Nicolas Careca, que, inclusive, balançou as redes na última rodada, de cabeça.

Apesar de perder Derek, Mozart ganhou um reforço de peso no setor ofensivo. Neílton foi apresentado e já está inscrito. A tendência é que fique como opção no banco de reservas. “O grande desafio é manter desempenho e postura. O jogo contra o Ituano será muito difícil. Temos que manter a atenção durante toda a partida, para sair com o resultado positivo”, disse o atacante Bruno José.

No Ituano, o técnico Carlos Pimentel não poderá contar com o zagueiro Bernardo Schappo, que foi expulso na partida diante da Portuguesa. Frazan e Carlão brigam pela posição de titular ao lado de Rafael Pereira.

O treinador indicou também que poderá mexer no setor ofensivo. Com isso, Quirino tem grandes chances de aparecer como titular. Paulo Victor e Felipe Saraiva devem seguir entre os 11 titulares.

“Nos tem faltado efetividade. A conversa foi em cima disso. Temos que recuperar a confiança dos jogadores. Vamos em busca da efetividade. Esta é a palavra. Precisamos vencer para seguirmos em busca de nossas metas”, ressaltou Carlos Pimentel.