O Guarani decretou a permanência na primeira divisão do Campeonato Paulista ao golear a Inter de Limeira por 5 a 0 neste sábado, no estádio Walter Ribeiro, pela penúltima rodada. O jogo foi realizado em Sorocaba, pois o estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, está interditado devido aos estragos pelas fortes chuvas que caíram na cidade na semana passada.

Com o resultado, o Guarani chegou aos 13 pontos, não tem mais chances de classificação, mas acabou confirmando a permanência na divisão. A Inter de Limeira segue em perigo, com dez. Já são cinco derrotas consecutivas. Na rodada final terá que vencer a Ferroviária, em Araraquara, para tentar se manter na elite.

O Guarani começou o jogo pressionando a Inter e acabou abrindo o placar logo aos dez minutos. Bruno José tocou para Richard Rios, que pegou de primeira e mandou no fundo das redes. A Inter também chegou a marcar com João Paulo, mas a arbitragem anulou o lance e marcou impedimento.

Atrás do placar, a Inter acabou subindo sua marcação e deixou o jogo aberto. Ambos os times criaram boas oportunidades de gol, a melhor da equipe da casa, aos 45 minutos, quando Eliandro recebeu de Diogo Matheus, girou e mandou rente à trave.

O Guarani, por sua vez, aproveitou melhor as chances e ampliou aos 46 minutos. Jenison deixou Bruninho na cara do gol. O meia acertou um bonito chute e fez 2 a 0, no último lance do primeiro tempo.

Em vantagem, o time de Campinas foi administrando a vantagem e recuou, chamando a Inter para o seu campo defensivo. O time de Limeira ameaçou, mas encontrou dificuldade na finalização. Aos nove minutos, Matheus Oliveira achou Eliandro dentro da área. O atacante exigiu boa defesa de Tony.

Aos poucos o Guarani foi se soltando e voltou a ameaçar aos 14 minutos com Isaque. O meia encheu o pé, mas Léo Vieira conseguiu aliviar o perigo. Após o susto, a Inter esboçou uma pressão, mas não conseguiu diminuir.

O time bugrino, por sua vez, aproveitou o “apagão” da Inter para fazer mais três. Leandro Silva derrubou Bruno José dentro da área, pênalti. Neilton bateu e fez 3 a 0. Jamerson, aos 44, fez o quarto após tabelar com o camisa 7. Por fim, aos 46 minutos, Bruno José disparou pela direita, passou por Leandro Silva e decretou a goleada bugrina.

Na próxima rodada, a Inter enfrenta a Ferroviária no domingo, às 16h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. No mesmo dia e horário, o Guarani recebe o Palmeiras no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 5 GUARANI

INTER DE LIMEIRA – Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, João Paulo (Carlinhos) e Zé Mário; Djalma (Bruno Menezes), Uillian Correia (Jonathas), Matheus Oliveira e Fernando Canesin (Iago Teles); Bill e Eliandro (Jean Martim). Técnico: Pintado.

GUARANI – Tony; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castán e Jamerson; Wenderson (Leandro Vilela), Richard Rios (Alvariño), Giovanni Augusto (Isaque) e Bruninho (Rafael); Bruno José e Jenison (Neilton). Técnico: Moisés Moura (interino).

GOLS – Richard Rios, aos dez e Bruninho, aos 46 minutos do primeiro tempo. Neilton, aos 38, Jamerson, aos 44, e Bruno José, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus

CARTÕES AMARELOS – João Paulo e Matheus Oliveira (Inter de Limeira); Wenderson (Guarani)

RENDA – R$ 20.540,00

PÚBLICO – 880 torcedores.

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).