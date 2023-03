O Cruzeiro será o novo destino de Luciano Castán, zagueiro do Guarani que tem feito uma boa temporada. O defensor vinha sendo sondado pelo clube mineiro desde o começo da semana e a diretoria campineira resolveu liberá-lo para viajar a Belo Horizonte (MG).

Apesar de ter contrato com o Guarani até o final de 2024, Luciano Castán demonstrou desejo de defender o Cruzeiro. Sendo assim, para que nenhum clube saísse perdendo, o time campineiro vai ficar em definitivo com Bruno José, até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B.

Aliado a isso, com compensação pela ida do zagueiro ao clube mineiro, o Guarani vai receber a quantia de R$ 200 mil reais pela negociação. Ele já não entraria em campo nesta sexta-feira pelas semifinais da Taça Independência contra o Mirassol, uma vez que está suspenso por ter pego quatro jogos de gancho.

Pelo Guarani, Luciano Castán disputou dez partidas e fez ótima dupla ao lado de Lucão. Durante boa parte da sua trajetória com a camisa alviverde, ele foi o capitão do time.