Próximo de levar o Capivariano ao acesso no Campeonato Paulista da Série A3 e artilheiro isolado do Estadual com 18 gols marcados em 20 jogos, o atacante Vinícius Popó está chamando a atenção do mercado. E, dois dos principais concorrentes na briga pelo atleta são os arquirrivais campineiros: Guarani e Ponte Preta.

Os dois clubes já manifestaram interesse pelo goleador. A ideia de ambos é efetivar a contratação na próxima janela de transferência, que abre em julho, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mas, atualmente, o Guarani está levando uma pequena vantagem em cima do rival. Apesar das duas equipes ainda estarem em estágios iniciais de negociações, ou seja, ainda nenhuma proposta foi feita, o atleta vê com bons olhos a chance de defender o time alviverde que iniciou bem esta Série B e promete brigar pelo acesso.

O atacante tem 22 anos e foi revelado na base do Cruzeiro, onde ganhou destaque ao marcar mais de 100 gols. Depois jogou por Sport, Goiás, Azuriz, Betim e Fortaleza antes de chegar ao Capivariano. Atualmente, Popó disputa a artilharia do Brasil com Germán Cano. Ao todo, o argentino do Fluminense marcou 19 gols na temporada e o atacante do Capivariano, 18. É claro, que são competições de níveis diferentes.

Com as vitórias neste começo de Série B, o Guarani tem seis pontos e lidera pelos critérios de desempate. A equipe campineira volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, quando faz um duelo paulista contra o Ituano, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.