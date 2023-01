Faltando pouco mais de dois dias para a estreia do Paulistão, o Guarani entrou na reta final de preparação e, dos 11 reforços oficializados, nove estão aptos para o jogo deste sábado, às 16h, fora de casa, contra o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel.

São eles, o goleiro Tony, o lateral-direito Lucas Marques, os zagueiros Alan Santos, Lucão e Luciano Castan, os volantes Yago e Lima e os atacantes Bruno Michel e Derek. Todos os nomes estão registrados na Federação Paulista de Futebol (FPF) e também já apareceram no BID da CBF.

Já os nomes do volante Wenderson e do meia Bruninho ainda não foram registrados e a dupla corre o risco de ficar ausente do jogo de estreia. O prazo para encaminhar a documentação à FPF para a estreia era até esta terça-feira. Caso tenha enviado a tempo, há chances de eles ficarem a disposição.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão ao lado de Mirassol, São Paulo e Água Santa.