O Guarani está de olho no mercado para reforçar o elenco na Série B do Campeonato Brasileiro. O time bugrino analisa a situação do volante Andrigo, que deixou o clube justamente para defender o FC Anyang, da Coreia do Sul. O próprio jogador vê com bons olhos um retorno para o Brasil.

Apesar de considerar uma boa opção retornar ao futebol brasileiro, Andrigo também não forçará a saída, já que é um dos principais nomes do FC Anyang. Ano passado, foi o primeiro atleta a marcar um hat-trick pelo clube sul-coreano. No total, foram 31 jogos, com sete gols marcados e três assistências.

No final de 2022, Andrigo chegou a receber sondagens de Ceará e Atlético-GO, mas acabou permanecendo na Coreia do Sul. O Guarani aparece como opção por ser o ex-clube do jogador. Foram 45 jogos na equipe bugrina, com cinco gols.

Andrigo tem 28 anos e começou a carreira no Internacional. Passou ainda por Atlético-GO, Ceará, Sport, Vitória, Figueirense, CSA, além do Guarani.

No Paulistão, o Guarani disputa a Taça Independência. O primeiro desafio do time bugrino é diante da Portuguesa, na sexta-feira, às 20h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.