Depois de eliminar a Portuguesa nas quartas de final, vencendo por 2 a 1, o Guarani terá mais uma missão, agora fora de casa, para seguir vivo na briga pelo título da Taça Independência, que dará ao campeão R$ 400 mil em premiação. Em jogo único e válido pelas semifinais, o time campineiro visita o Mirassol, às 20h, desta sexta-feira, no Estádio José Maria de Campos Maia.

Diferente do Guarani, que teve que eliminar a Portuguesa nas quartas de final, o Mirassol está entrando logo na fase semifinal, por ter a melhor campanha entre os times que não avançaram ao mata-mata. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Do outro lado da chave, também em jogo único, São Bernardo e Inter de Limeira entram em campo na noite desta quinta-feira. Devido às mudanças da CBF nos critérios de classificação à Copa do Brasil, a Taça Independência não garante mais vagas ao torneio nacional. Ao vice a premiação é de R$ 200 mil.

No Mirassol, o técnico Ricardo Catalá contará com o retorno do lateral-direito Lucas Ramon, que cumpriu suspensão na última rodada da primeira fase contra a Portuguesa, na derrota por 2 a 1. Com isso, a dúvida fica para quem começará jogando, entre ele e Arnaldo.

No mais, a base será a mesma que vinha atuando nos últimos jogos. O meia Danielzinho falou sobre a ambição de conquistar um título e fazer história com a camisa do Mirassol. “Título, independente de qual é, é sempre bom ganhar. Sabemos da importância para a nossa carreira e para o clube. Esse é o nosso objetivo. Estamos focados, sabemos que só fica para a história quem é campeão”.

Em meio a preparação para este duelo, o Guarani está em processo de negociação do zagueiro Luciano Castán com o Cruzeiro, que também envolve o meia Bruno José. Apesar de não ser por esse motivo específico, exatamente a dupla será desfalque neste jogo. O zagueiro está suspenso após pegar um gancho de quatro jogos e o meia está sentindo dores na coxa e segue vetado.

Por isso, o técnico Moisés Moura pode colocar Isaque, que foi titular no jogo diante da Portuguesa, ou Neílton, que esteve fora do compromisso diante do time da capital por conta de um quadro de febre, mas se recuperou foi liberado pelo departamento médico.

No comando de ataque a dúvida fica entre Bruno Mendes, que fez a sua reestreia contra a Portuguesa, e Jenison, que tem sido o titular ao longo da temporada.