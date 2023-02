Em um primeiro tempo bastante movimentado, o Guarani conseguiu uma vitória importante na noite desta quarta-feira, pela sétima rodada do Paulistão. Jogando em casa, no Brinco de Ouro, em Campinas, viu a Portuguesa sair à frente no placar, com gol de Paraizo. Mas, em dois minutos, conseguiu a virada e os três pontos. Isaque, de pênalti, e Derek, em um golaço de fora da área, garantiram o triunfo.

Com a vitória, o Guarani chegou a sete pontos e, embora continue em quarto e último lugar do Grupo B, se aproximou muito dos adversários, principalmente em Mirassol e Água Santa. O São Paulo lidera a chave com 11 pontos. O time ainda encerrou sequência de quatro jogos sem vitória, sendo três derrotas seguidas.

Já a Portuguesa conheceu seu quarto revés seguido e segue com quatro pontos, na lanterna do Grupo D, que ainda tem Palmeiras, São Bernardo e Santo André. Na classificação geral, que define os dois rebaixados, está em 15º e penúltimo lugar, à frente da Ferroviária pelos critérios de desempate.

Mesmo fora de casa, a Portuguesa levou perigo logo em sua primeira chegada, com Gustavo Ramos, que exigiu boa defesa de Tony. Depois, Pará cobrou falta e fez o goleiro do Guarani trabalhar novamente. O Guarani também respondeu na bola parada e, após cobrança de falta e desvio, Derek balançou a rede, mas estava impedido.

Até que aos 27 minutos, o placar foi inaugurado a favor da Portuguesa. Em contra-ataque, ainda no campo de defesa, João Victor lançou para Paraizo. O atacante deu um toque de cabeça para sair do último marcador e disparou. Na frente do goleiro, deu um toque com muita categoria, por cima de Tony, para marcar.

A virada do Guarani, porém, veio ainda no primeiro tempo, em apenas dois minutos. Primeiro, Bruno José disputou bola com Thomazella e o árbitro marcou pênalti, mantido pelo VAR. Na cobrança, aos 42 minutos, Isaque cobrou em seu canto esquerdo, rasteiro, e empatou. O goleiro acertou o lado, mas não conseguiu defender.

E, aos 44, a virada veio em grande estilo, com golaço de Matheus Barbosa. A bola sobrou para ele na intermediária e ele arriscou de primeira. O chute foi muito forte e acertou o ângulo, sem chances para Thomazella.

Atrás do placar, a Portuguesa foi quem mais buscou o ataque no segundo tempo. Em um dos lances mais perigosos, Daniel Costa cobrou e escanteio e o jogador da Portuguesa cabeceou para o chão, mas Tony fez grande defesa. Nos minutos finais, Daniel Costa foi quem arriscou dois chutes, um para fora e outro defendido por Tony. Assim, a vitória foi mesmo do Guarani.

Os times voltam a campo no final de semana. No sábado, às 19h, o Guarani visita o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. No domingo, às 16h, é a vez da Portuguesa encarar o Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 1 PORTUGUESA

GUARANI – Tony; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castán e Jamerson (Mayk); Matheus Barbosa (Leandro Vilela), Richard Rios e Isaque (Wenderson); Bruninho (Giovanni Augusto), Derek e Bruno José (Rafael). Técnico: Mozart Santos.

PORTUGUESA – Thomazella; Pará, Victor Ramos, Bruno Leonardo e Thallyson; Naldo (Daniel Costa), Madison (Diogo Marzagão) e Tauã (Lucas Nathan); João Victor (Richard), Paraizo e Gustavo Ramos (Lucas Venuto). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Paraizo, aos 27, Isaque, aos 42, e Matheus Barbosa, aos 44 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araujo.

CARTÕES AMARELOS – Leandro Vilela (Guarani) e Thallyson (Portuguesa).

RENDA – R$ 57.940,00.

PÚBLICO – 4.306 pagantes.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.