Pep Guardiola não tem descanso no Manchester City. Com jogos em sequência por Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões, o treinador vem sofrendo com baixas por lesão. Mas resgatou a confiança após ter jogado a toalha no Inglês, voltou a falar em briga pela taça e coloca tudo na conta do “ambiente excepcional” vivido pelo clube.

Nesta segunda-feira, em prévia de jogo contra o Bristol City, pela Copa da Inglaterra, o treinador exaltou o bom momento de sua equipe, mostrou confiança em recuperação do bom futebol do jovem Julian Álvarez, mas perdeu a paciência quando sua tática foi colocada em xeque.

“O povo fala que a tática é ruim: Você conhece a tática?”, questionou o treinador ao repórter que afirmou que muitos torcedores estavam criticando a maneira de a equipe atuar nas últimas partidas. O assunto acabou abafado e o treinador mudou o foco.

Julián Alvarez escalou o argentino Julian Alvarez jogo como titular no último após ele ficar quatro partidas na reserva. Questionado sobre o jovem, Guardiola garantiu que não existe nenhum problema. “Ele está sempre presente. Precisamos de um homem extra no banco (para a posição de centroavante). Isso ajuda Erling (Haaland) a marcar mais”, afirmou o treinador, sobre a ‘sombra’ ao norueguês e mostrando que já não avalia utilizar ambos juntos sempre.

“Mas não tenho queixas. Não estamos brigados, o clima no vestiário é excepcional, os caras estão fazendo de tudo e isso é o suficiente para mim”, disse o espanhol, mostrando satisfação com o momento e já fazendo projeções para o futuro.

“Estamos em três competições. Tenho a sensação de que na Premier League (Campeonato Inglês) todos vão perder pontos. Não podemos perder muitos se quisermos manter o título”, explicou, confiante em tropeço do líder Arsenal e também do embalado Manchester United, em terceiro. O City figura na vice-liderança, com dois pontos de desvantagem ao time de Londres.

Guardiola havia jogado a toalha na competição, mas uma série de resultados positivos recolocou a equipe na briga e mudou seu astral. Ele, porém, pede que a postura seja mantida, com respeito, a começar pelo Bristol na Copa da Inglaterra. “O Bristol City está invicto há 12 jogos. Meu olheiro disse que é um bom time.”