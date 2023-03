O técnico Pep Guardiola não revelou se Erling Haaland, que passou as duas últimas semanas se recuperando de uma lesão na virilha, estará disponível para defender o Manchester City no duelo deste sábado com o Liverpool, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. De acordo com o treinador espanhol, a possibilidade de “assumir o risco” de colocar o norueguês em campo está sendo estudada, mas a decisão só será revelada instantes antes da partida.

“Vamos ver hoje. Os médicos, e especialmente o jogador, vão decidir. Falei com ele, ele se sente bem. A vida é feita de riscos e às vezes nós temos que assumi-los. Temos uma equipe médica incrível, que controla perfeitamente os jogadores”, afirmou Guardiola em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira.

Haaland se machucou no dia 18 de março, durante a goleada por 6 a 0 sobre o Burnley, partida na qual fez três gols. Um jogo antes, marcou cinco gols no triunfo por 7 a 0 sobre o RB Leipzig, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O City não jogou nenhuma partida depois que o atacante se lesionou, pois a Data Fifa deste mês começou depois do jogo com o Burnley. De qualquer forma, ele perdeu a oportunidade de defender a seleção norueguesa nas Eliminatórias da Eurocopa.

Vice-líder do Campeonato Inglês, o time de Manchester tem 61 pontos, oito a menos que o líder Arsenal, que tem 69, a dez rodadas do fim da competição. Apesar da ampla desvantagem, tem um jogo atrasado para repor em maio, contra o West Ham.

LUIS DÍAZ PERTO DE VOLTAR

Adversário do time de Guardiola no duelo marcado para as 8h30 deste sábado, o Liverpool ocupa a sexta posição, com 42 pontos, e corre o risco de não conseguir vaga nem mesmo para a Liga Europa da próxima temporada. A tendência é que o técnico Jürgen Klopp ganhe um reforço importante para a reta final.

O atacante colombiano Luis Díaz, que perdeu praticamente toda a temporada por causa de uma lesão grave no joelho, está na finalizando sua recuperação e já vem participando de parte das atividades com o restante do grupo. Não estará disponível para enfrentar o City, mas deve retornar em breve. “Esta semana demos o primeiro passo para reincorporá-lo aos treinamentos e aumentaremos a intensidade a partir de agora. É promissor e estamos na reta final da reabilitação”, disse Klopp.