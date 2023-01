Era para ser uma simples entrevista pré-jogo do Manchester City com o Southampton. Mas virou mais um polêmico e divertido papo entre Pep Guardiola e os jornalistas. A partida ficou em segundo plano, com o treinador falando sobre a aposentadoria de Gareth Bale, a quem previu um futuro “grande jogador de golfe” e até fez convite para um embate, e acabou esnobando um possível recorde na Inglaterra.

Questionado sobre o agora aposentado atacante do País de Gales, Guardiola não economizou nos elogios. “Que jogador. Uma carreira fantástica, ganhou muitas coisas e representou o País de Gales em mais de 100 partidas internacionais”, afirmou, antes de previsão de mais brilho, agora em outros campos. “Agora ele se tornará um fantástico jogador de golfe.”

Apesar de parecer brincadeira, o técnico espanhol falou sério. O golfe é um dos hobbies prediletos de Bale, que chegou a polemizar certa vez ao colocar a modalidade à frente do Real Madrid, onde brilhou. “Eu convidei ele para jogar golfe há um tempo, mas ele estava ocupado. Talvez agora ele tenha tempo, vou chamá-lo outra vez”, disse Guardiola, que pretende testar a habilidade do ex-jogador merengue.

SEM VAIDADE

Com o título do Campeonato Inglês difícil, com o líder Arsenal em vantagem de cinco pontos, a Copa da Liga Inglesa virou um caminho mais fácil de conquista para o Manchester City. Depois de ganhar quatro das últimas cinco edições, o time de Guardiola está nas quartas de final e ele pode se tornar o técnico recordista de títulos. Questionado sobre isso, fez pouco caso, dando mais importância da possível conquista aos jogadores.

“Ganhar mais uma taça da Liga Inglesa não vai mudar a minha vida”, afirmou Guardiola, esnobando o recorde. Além dele, Alex Ferguson, José Mourinho e Brian Clough somam quatro títulos da competição como treinador.

Ele explicou. “Não são apenas os títulos, são quantas coisas têm sido fantásticas sobre a forma como trabalhamos, a forma como jogamos, os muitos jogos, a alta qualidade depois de muitos anos. Eu já disse muitas vezes que o sucesso pertence aos jogadores”, disse. “Queremos vencer, mas não vai mudar minha vida ter mais do que Sir Alex. É o mesmo com Brian (Clough). Tentamos fazer o nosso melhor e na última temporada fomos eliminados nas rodadas iniciais para o West Ham, mesmo sendo magníficos”, lembrou, pregando respeito ao Southampton.