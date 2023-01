Apesar de estar na vice-liderança do Campeonato Inglês com o Manchester City, o técnico Pep Guardiola ficou desapontado com a derrota diante do Manchester United, por 2 a 1, neste sábado, no Old Trafford, pela 18ª rodada. O treinador já não acredita no título.

“Não me importo se não pudermos vencer a Premier League ou a Copa da Liga, ganhamos muito. Agora, não podemos e não é um problema. O problema é o comportamento, ter um desempenho como tivemos. Estamos fora da Copa da Liga, não importa, não jogamos como somos. Hoje nós jogamos. Agora, não podemos ficar distraídos com o que aconteceu aqui no primeiro gol”, disse o treinador.

Com a derrota, o Manchester City ficou com 39 pontos, cinco atrás do Arsenal, que entra em campo neste domingo, às 13h30, diante do Tottenham, em casa. O revés não impediu que o treinador elogiasse a postura de seus comandados.

“O jogo foi muito bom, jogamos muito bem. Jogamos no nosso nível contra eles o tempo todo, eles são uma ameaça incrível com as transições e contra-ataques. Eu parabenizo o time. Orgulho de vir aqui e jogar com essa personalidade. Eles correram atrás de nós, esperaram uma ação e nos puniram em transições”, afirmou.

Guardiola ainda fez uma análise mais profunda da postura do seu time. “No primeiro tempo, tivemos controle, exceto por cinco ou 10 minutos porque nossos laterais não estavam na posição certa. Nosso primeiro tempo foi muito bom, neste estádio você tem que fazer isso. Sentimos um pouco de falta de ameaçar mais no ataque, nossos jogadores no ataque, estávamos um pouco desconectados. Não é fácil quando eles marcam homem a homem. Mudanças de jogadas, nossos laterais estão próximos de pontas. Fizemos um jogo fantástico considerando a qualidade do adversário”, finalizou.

O próximo compromisso do Manchester City é diante do Tottenham, na quinta-feira, no Tottenham Hotspur Stadium.