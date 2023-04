Naquela que é considerada a final antecipada do Campeonato Inglês, a partida entre Manchester City e Arsenal, que acontece nesta quarta, em Manchester, vem sendo bastante aguardada pela proximidade das duas equipes na pontuação como também no nível apresentado em campo. Para Pep Guardiola, no entanto, a sua equipe está ápice de suas atuações e pronta para enfrentar o líder do campeonato.

“Não tive a sensação de que estávamos fazendo uma temporada ruim ou que perdemos muitos jogos. O problema é que o Arsenal era imparável. Eles fizeram 50 pontos em um tempo. Quando isso acontece, é de tirar o chapéu”, comentou o treinador espanhol.

Para o confronto desta quarta, apenas cinco pontos separam o Arsenal do City no Campeonato Inglês (75 a 70), Guardiola analisou a sua equipe durante a coletiva e defendeu o seu trabalho.

“Não caímos muito em comparação com as temporadas anteriores. Mas no final fomos consistentes, continuamos acreditando, ficamos lá, jogo a jogo sabendo o que temos que fazer e no final a situação é a situação.”

Na verdade, esses últimos jogos realmente têm feito a diferença. Enquanto o Arsenal vem de três empates consecutivos, a equipe de Manchester obteve oito vitórias em nove confrontos do Campeonato Inglês.

Além disso, o City ainda tem duas partidas a menos que o rival. E o treinador fez questão de convocar a torcida para fazer a diferença nesta partida com cara de decisão. “Em casa onde nos sentimos à vontade com o nosso povo, sei que todos os torcedores vão estar lá e vamos sentir essa conexão. Esperemos que o nosso futebol possa ajudar a torcida a entrar no jogo. E os meus jogadores vão ter de fazer o seu melhor.”