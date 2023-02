O Corinthians enfrenta o rival Palmeiras nesta quinta-feira, a partir das 21h30, na Neo Química Arena, com um elenco formado por alguns jogadores que já viveram momentos marcantes em dérbis recentes. É o caso dos atacantes Róger Guedes e Romero, que esperam viver novas alegrias em um dos clássicos de maior rivalidade do mundo.

As lembranças mais recentes são de Róger Guedes. Logo em seu primeiro dérbi, o camisa 10 fez dois belos gols na vitória por 2 a 1 sobre o rival alviverde, em 2021. “A lembrança maior é a da vitória, que era o principal objetivo daquele dia e fiquei muito feliz de marcar os gols, né? Até brinquei que era o meu dia, pois o gol deles acaba batendo em mim também. Eu saí do campo muito feliz, primeiramente com a vitória e, também, com os gols””, relembra o atacante.

Guedes também balançou a rede no encontro pelo Paulistão do ano passado, em cobrança de pênalti, mas não foi o suficiente, pois o Palmeiras venceu por 2 a 1. Nos outros dois clássicos contra os palmeirenses disputados ao longo de 2022, o time corintiano também perdeu. A última vitória foi justamente a de 2021, com os dois gols do camisa 10. “É um dos maiores clássicos do mundo, sabemos que vai ser um jogo com muita pressão dos dois lados, pois dérbi é assim, e espero que a gente saia com a vitória”, comentou.

EnquantoRóger Guedes viveu um infeliz ano sem vitórias contra o principal rival, Romero já teve uma temporada invicta contra os palmeirenses em 2017, ano do título brasileiro e da famosa celebração fazendo uma selfie após marcar na vitória por 3 a 2 no dérbi. “Foi um jogo inesquecível, né? Principalmente pra mim. Esse jogo da selfie, a gente precisava ganhar no campeonato brasileiro, pra ficar perto do título (2017). Então foi um momento muito bom, um jogo bem disputado dos dois times, mas a gente conseguiu se impor dentro de casa e conseguimos a vitória”.

O paraguaio também guarda com carinho o lance em que fez embaixadinhas com a cabeça durante a vitória por 1 a 0 no Brasileirão de 2018, assim como o título paulista do mesmo ano, conquistado no Allianz Parque. “Outro lance que para mim foi marcante, foi esse lance da embaixadinha, que ficou para história. Tem também o jogo da final do Paulista (2018) lá no campo deles, em que a gente foi campeão. Foi um momento muito bom do nosso time, ninguém acreditava no nosso trabalho naquele momento”, disse.