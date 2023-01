O atacante peruano Paolo Guerrero, de 39 anos, desembarcou em Buenos Aires nesta segunda-feira para assinar contrato com o gigante argentino Racing, caso passe sem problemas pelos exames médicos. Consagrado por fazer o gol do título mundial do Corinthians contra o Chelsea em 2012, o veterano atuou no futebol brasileiro por 10 anos e se despediu após uma passagem apagada pelo Avaí.

“Decidi vir ao Racing porque é uma equipe intensa, que pressiona e joga”, afirmou Guerrero em conversa com a imprensa ao desembarcar na capital argentina. “Me motiva jogar a Copa Libertadores, este é o maior objetivo”, completou. Também disse que precisará de um período de adaptação para entrar na forma ideal. O Campeonato Argentino começa a ser disputado neste final de semana, e o Racing joga no domingo, contra o Belgrano.

O Racing submeterá o peruano a uma exaustiva bateria de exames para tomar conhecimento de como está seu condicionamento. Nos últimos anos, ele sofreu com problemas recorrentes no joelho direito e passou por duas operações, tanto que fez pouquíssimos jogos em suas últimas temporadas pelo Internacional, último clube em que jogou antes de ir para o Avaí.

Chegou à equipe gaúcha em 2019, após deixar o Flamengo e fez 20 gols em 41 jogos. No ano seguinte, operou o joelho e terminou a temporada com apenas 15 jogos realizados, e dez gols marcados. Em 2021, voltou a ter problemas no joelho, jogou só 16 partidas e anotou dois gols. Deixou o Inter em outubro de 2021 e só voltou a jogar no segundo semestre de 2022, quando foi anunciado pelo Avaí, time no qual fez apenas dez jogos.

Maior artilheiro da história da seleção peruana, com 39 gols, Guerrero fez carreira na Alemanha, onde vestiu as camisas de Bayern de Munique e Hamburgo. Quando veio ao Brasil, fez sucesso no Corinthians com o gol do título mundial, mas chateou a torcida ao se transferir ao Flamengo.