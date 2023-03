As boas notícias não param de acontecer na vida do jovem meia Guilherme Biro. Tirado às pressas da Copa São Paulo de Futebol Júnior para reforçar a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, ele retornou e foi integrado em definitivo ao elenco profissional. Está relacionado para a partida diante do Santo André e ainda renovou contrato até 2027, ganhando uma compensação financeira.

Apontado como uma das boas revelações do clube, ao lado do atacante Pedrinho, Biro sempre foi cotado para subir ao profissional e agora viverá no time de cima em definitivo. Pedrinho também foi promovido e até passou por trote nesta sexta-feira.

Com o novo acordo, o jogador completará 13 temporadas no clube do coração. Ele chegou em 2015, ainda para o time sub-11. Apesar de ter conquistado o título Sul-Americano atuando como armador, ele também pode ser utilizado por Fernando Lázaro como lateral-esquerdo.

“Estou muito feliz de estender meu contrato com este clube, que é o do meu coração”, afirmou, ao assinar o novo vínculo. “Estou aqui há muito tempo e, agora, muito motivado para dar alegrias para a Fiel.”

Com a ausência de Adson nos convocados para o jogo com o Santo André, Guilherme Birô foi relacionado e, apesar de não estar cotado para iniciar a partida, pode ganhar alguns minutos no segundo tempo para já ir se ambientando com o time de cima.