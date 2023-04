O Manchester City fez o dever de casa, derrotou o Leicester City por 3 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, e jogou toda a pressão sobre o líder Arsenal. O principal destaque da partida foi o atacante Erling Haaland, que marcou o seu gol de número 200 por clubes.

Com a sexta vitória consecutiva no Inglês, o Manchester City chegou a 70 pontos, apenas três atrás do Arsenal, que entra em campo neste domingo, para enfrentar o West Ham. O time londrino tem uma partida a mais na tabela. Eles se encontrarão na 33ª rodada.

Do outro lado, o Leicester viu aumentar a sua sequência negativa na temporada. O clube é o vice-lanterna, com apenas 25 pontos. O Everton, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 27.

Os dois gols de Haaland foram marcados durante o primeiro tempo, mas não antes de Stones abrir o placar. Com apenas quatro minutos de bola rolando, o volante pegou a sobra, após bate e rebate dentro da área do Leicester, e acertou um lindo chute de primeira para inaugurar o marcador.

O City continuou pressionando e teve um pênalti marcado a seu favor, com ajuda do VAR, após Grealish ser derrubado por Faes. Haaland foi para a cobrança e mandou no fundo das redes. A bola ainda acertou a trave antes de ultrapassar a linha.

Aos 24 minutos, o “furacão norueguês” fez o terceiro do City. De Bruyne recuperou a bola no meio de campo e acionou Haaland. O atacante passou por dois marcadores e bateu colocado, na frente de Iversen, para fazer mais um.

Com mais de 75% de posse de bola, o Manchester City não deu a menor chance para o Leicester, que só foi esboçar uma reação no segundo tempo, quando os comandados de Pep Guardiola “cozinhavam” a partida. Mesmo assim, Iversen chegou a ser bastante acionado.

O Leicester foi diminuir apenas aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio de Maddison, Souttar cabeceou para defesa do goleiro Ederson. Na sobra, o atacante Iheanacho só empurrou. O próprio atacante, no lance seguinte, quase fez o terceiro, mas a bola passou rente ao travessão.

Nos minutos finais, o Leicester foi para o tudo ou nada, mas não conseguiu evitar a derrota. Aos 39 minutos, o goleiro brasileiro Ederson precisou fazer um milagre, à queima-roupa, em tentativa de Maddison para salvar o City. Já nos acréscimos, jogou a última chance do time visitante na trave.