Artilheiro e fenômeno, Erling Haaland é o grande destaque do Manchester City nesta temporada – e um dos principais do futebol europeu. Com 21 gols em 17 jogos no Campeonato Inglês até agora, o atacante é a esperança de Pep Guardiola e do clube, que o contratou por 60 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões), para a conquista da Liga dos Campeões.

Haaland será a capa de fevereiro da edição britânica da revista GQ. Em entrevista ao veículo, o atacante norueguês comentou sobre essa pressão sobre o título continental. O troféu é uma obsessão pessoal e também para o clube. O atacante já revelou que escuta o hino da Liga dos Campeões em seu dia a dia, enquanto o City, nas últimas seis temporadas, foi eliminado quatro vezes nas quartas de final.

“Farei tudo que puder para ganhar troféus aqui com o Manchester City e tentar mudar o jogo”, afirmou Haaland. “Meu objetivo é ganhar a Liga dos Campeões, espero.” Na principal competição do futebol europeu, o atacante soma 28 gols em 23 jogos. Para a diretoria do Manchester City, ele é a peça que faltava para o clube conquistar a competição.

Na última temporada, o City foi eliminado nas semifinais pelo Real Madrid, com dois gols de Rodrygo nos acréscimos. Para Haaland, que ainda não havia chegado à Inglaterra, não falta qualidade à equipe. “Eu acho que tem um Deus lá em cima que decide essas coisas”, comentou. “Às vezes, como no jogo contra o Real Madrid no ano passado, com o gol que o Rodrygo fez, quando o Asensio cabeceia e erra, e bate na cabeça do Rodrygo e ele marca.”

BOLA DE OURO

Além da Liga dos Campeões, Haaland também analisou o cenário da Bola de Ouro, concedida pela revista francesa France Football. Dominada por Cristiano Ronaldo e Messi na última década, a premiação teve Benzema como vencedor, aos 35 anos, em 2022. Para o norueguês, o mais importante é não deixar se guiar pela possibilidade de ser eleito o melhor do mundo.

“Eu acho que todos (os jogadores) ligam (para a Bola de Ouro). Mas não acho bom ficar pensando sobre isso. Se você e seu time estiverem jogando bem, terá um bom desempenho, começará a vencer títulos e provavelmente estará na lista”, afirma. “Como De Bruyne estava. Ele ficou em 3º e achei merecido. Olha o Benzema, ele tem 35 e está muito melhor. Em 12 anos, eu espero estar melhor do que estou hoje.”