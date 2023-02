O técnico Pep Guardiola pode ter um desfalque de peso no aguardado duelo entre o Manchester City e o Arsenal, na quarta-feira. O atacante Erling Haaland deixou o gramado com dores no fim de semana e virou dúvida para o confronto que é considerado a “final” do Campeonato Inglês.

Haaland, principal jogador do City atualmente, sofreu uma pancada numa dividida com o goleiro argentino Emiliano Martínez na partida do City contra o Aston Villa, no domingo. Com dores musculares no local, acabou deixando o jogo mais cedo, ainda no intervalo, por precaução.

Ao fim da partida, Guardiola se mostrou otimista e explicou que fez a substituição precoce para não correr riscos, antes da importante partida deste meio de semana. “Não queríamos assumir nenhum risco e vamos fazer exames nos próximos dias. Espero que ele esteja pronto para quarta, mas vamos ver o que acontece”, declarou Guardiola.

Haaland vem sendo o grande nome do City na atual temporada europeia, em que o time de Manchester tem oscilado e decepcionado seus torcedores com a queda de rendimento depois da Copa do Mundo do Catar. O atacante norueguês é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 25 gols.

E é a grande aposta do time para a “final” de quarta. O jogo poderá ser decisivo para a definição do futuro campeão do Inglês. Isso porque o Arsenal está na liderança, mas tem apenas três pontos de vantagem sobre o City: 51 a 48. Como o time de Manchester tem melhor saldo de gols, assumirá a liderança se vencer no Emirates Stadium.

A seu favor, o Arsenal tem um jogo a menos que o rival. Assim, ainda teria uma margem para recuperar a primeira colocação, se perder para o City na quarta.