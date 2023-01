Os últimos serão os primeiros na Fórmula 1. Ao menos nas datas de lançamento dos novos carros, para a temporada 2023. Nesta quarta-feira, a Haas se tornou a última equipe a confirmar a data em que exibirá seu modelo para o campeonato deste ano. E será justamente a primeira a lançar o monoposto, no dia 31 deste mês.

Até então, a equipe que lançaria o carro mais cedo era a Red Bull, com lançamento marcada para 3 de fevereiro. Assim como a Williams, a Haas explicou que divulgará inicialmente apenas a pintura do seu modelo VF-23, sem apresentar maiores detalhes sobre o carro que mandará para a pista na pré-temporada.

O modelo 2023 do time americano deve apresentar novamente muitas mudanças em relação ao anterior, principalmente por conta do novo patrocinador. Em 2022, as cores faziam referência à bandeira da Rússia por causa da empresa, do mesmo país, que concedia o patrocínio master ao time. No entanto, alguns detalhes mudaram depois que a Haas dispensou a empresa russa na esteira da invasão do país à Ucrânia, há cerca de um ano.

De acordo com a equipe americana, o chassi e o “nariz” do carro já foram aprovados nos testes da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que define as regras para cada temporada da F-1.

Para este ano, o time também sofreu mudanças em sua formação. Saiu o alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial, e entrou o compatriota Nico Hülkenberg. Ele formará dupla com o dinamarquês Kevin Magnussen, que voltou ao time no início do ano passado. O brasileiro Pietro Fittipaldi foi confirmado nesta semana como piloto reserva para este ano, como acontece desde 2019.

OUTROS LANÇAMENTOS

Com o anúncio da Haas, todas as 10 equipes da F-1 confirmaram a data de lançamento dos seus carros para a nova temporada, mesmo que, em alguns casos, seja apenas a parte visual, sem revelar detalhes sobre o modelo.

Depois de Haas e Red Bull, os demais oito times farão seus lançamentos num intervalo de apenas 10 dias. No dia 6, a Williams vai exibir o FW45. Um dia depois, será a vez da Alfa Romeo, com seu C43. No dia 11, AlphaTauri lançará o AT04. A Aston Martin, nova equipe de Fernando Alonso, marcou a exibição do seu AMR23 para o dia 13.

No mesmo dia, a McLaren vai expor o MCL37. Nos três dias seguintes, as atenções serão colocadas sobre a Ferrari (dia 14), Mercedes (15) e Alpine (16).

A pré-temporada será realizada no fim do mesmo mês, em bateria única, entre os dias 23 e 25, novamente no Bahrein. Será no país do Oriente Médio que começará a temporada 2023, no dia 5 de março.