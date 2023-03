Daqui uma semana ocorre o segundo GP da temporada da Fórmula 1, na Arábia Saudita, mas é a abertura da temporada, no Bahrein, que não sai da cabeça de Lewis Hamilton. Após desempenho ruim da equipe Mercedes, o piloto inglês resolveu tomar frente e vem conversando com engenheiros todos os dias para ajustar a carro. O heptacampeão promete ajudar a reerguer a escuderia, em sua visão, atualmente somente a quarta força na Fórmula 1.

Depois de criticar bastante o desempenho na corrida de estreia, Hamilton passou os últimos três dias em constantes reuniões e conversas com membros da equipe para solucionar o problema do carro, desde 2022 muito aquém do esperado. Havia promessa de solução para a atual temporada com a lançamento do modelo W14 e o que se viu no circuito de Sakhir foi um retrocesso, com o piloto não conseguindo segurar a Aston Martin de Fernando Alonso e sem forças para superar Carlos Sainz, da Ferrari.

O chefão da equipe, Toto Wolff, detonou o carro e previu que a rival Red Bull fosse ganhar todas as corridas da temporada. O clima pesou e o trabalho é intenso para uma resposta imediata da Mercedes, sob “orientações” de Hamilton. O piloto adotou discurso otimista de que a escuderia campeã de construtores e de pilotos por sete anos seguidos voltará com força.

“Eu sabia desde o momento em que dirigi o carro onde estávamos e os desafios que enfrentaríamos. Agora podemos nos concentrar no desempenho puro, então estou encorajado a ver o foco e a coragem de todos na equipe, eles estão tão focados em nos levar de volta ao topo”, afirmou o piloto. “Não estamos onde queríamos começar a temporada naturalmente, mas ainda é uma equipe vencedora de vários campeonatos.”

As reuniões da equipe desde segunda-feira visam melhorar o downforce (carga aerodinâmica que deixa o carro mais equilibrado para manobras em alta velocidade). Segundo Hamilton, a Mercedes está muito estável tanto na parte dianteira quanto na traseira, o que não facilita a briga por ultrapassagens ou mesmo defesa de posição. Os engenheiros buscam dar mais ritmo ao W14.

“Acho que, naturalmente, todos os que estão passando por esses três dias saberão onde estão e com quais ferramentas precisam trabalhar”, disse o inglês. “Acho que tivemos alguns dias realmente bons digerindo os dados, passando, estive em ligações com a equipe todos os dias, sério, mergulho profundo… Todo mundo tem trabalhado muito para que cheguemos aqui o mais bem preparados que pudermos com as informações que pudermos, então ainda temos um bom desafio pela frente.”

Mesmo ainda sem um resultado positivo, Hamilton prometeu buscar pontos importantes para a Mercedes nesse começo de temporada. “Temos que continuar trabalhando. Sabemos que não estamos onde precisamos estar, mas tenho de me manter positivo, manter a cabeça erguida e continuar pressionando o time. Serei uma luz positiva para eles e conseguirei os melhores pontos que puder.”