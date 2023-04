Os feitos de Lewis Hamilton na Fórmula 1 são impressionantes e é comum que o piloto britânico seja descrito como alguém de “outro planeta”. O heptacampeão, no entanto, parece ter levado o elogio a sério e agora busca viajar para fora da Terra, mais especificamente para à Lua.

Durante uma conversa em um evento nos bastidores do GP da Austrália, o piloto da Mercedes revelou uma conversa que teve com o bilionário Elon Musk, dono do Twitter, da Tesla e da SpaceX, onde o empresário prometeu uma viagem à Lua.

“Elon foi a minha festa em Austin nos últimos dois anos. Não é a coisa mais fácil falar com alguém como ele porque a mente dele está em outro nível. Eu fico nervoso quando converso com ele”, relatou Hamilton.

Musk é um dos fundadores da SpaceX, empresa privada de viagem especial que sonha em colonizar Marte. “E é claro que falamos sobre viagens para a Lua e para onde vamos a seguir. Então eu vou, sim. Vou deixar algumas pessoas irem primeiro, mas eu estou pronto para ir ao espaço.”

Ao lado de George Russell, Hamilton ainda encontrou tempo para rir sobre o assunto. “Eu mencionei que eu poderia pilotar a nave, mas acho que é tudo automatizado”, brincou o piloto. A dupla britânica se classificou em segundo e em terceiro lugar para a corrida em Melbourne. Max Verstappen larga na pole.