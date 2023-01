O Tottenham contou com grande ajuda do seu principal jogador neste sábado para garantir classificação na terceira fase da Copa da Inglaterra. O camisa 10 Harry Kane marcou o gol da magra vitória do time de Antonio Conte por 1 a 0 sobre o Portsmouth. Após primeiro tempo tímido no Tottenham Hotspur Stadium, Kane liderou o time da casa ao caminho da vitória. O clube de Londres chega à quarta fase com esperanças de voltar a conquistar este título que não vem desde 1991.

O primeiro tempo foi bastante sonolento para os dois times e teve apenas uma grande oportunidade, vinda do lado do Portsmouth. Hackett-Fairchild pegou a bola na área e finalizou para defesa de Lloris. O Tottenham não conseguiu superar a defesa do time visitante e pouco chegou com perigo.

No segundo tempo, o cenário mudou. O Tottenham voltou agitado do vestiário. O brasileiro Emerson Royal quase abriu o placar após cruzamento de Heung-Min Son. O lateral cabeceou e a bola parou na trave do Portsmouth. Na jogada seguinte, aos 5 minutos, Harry Kane tabelou na grande área e finalizou firme e certeiro para fazer 1 a 0 para o Tottenham.

A superioridade do Tottenham se manteve até o fim do jogo e o placar permaneceu 1 a 0 até o apito final. O time de Antonio Conte ainda teve mais uma grande chance criada por Kane. O camisa 10 deu assistência primorosa para Oliver Skipp, que finalizou por cima da meta.

OUTROS JOGOS

Com boa atuação do zagueiro brasileiro Lyanco, o Southampton venceu o Crystal Palace por 2 a 1 também neste sábado para seguir adiante na competição. O Leicester City venceu o Gillingham por 1 a 0. Já o Reading bateu o Watford pelo placar de 2 a 0. O dia ainda teve a vitória do Preston North por 3 a 1 sobre o Huddersfield Town.