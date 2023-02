Depois de cinco vitórias seguidas, o rendimento começou a baixar e neste final de semana a Ponte Preta somou a segunda partida sem vitória na Série A2 do Paulista e consequentemente perdeu a liderança para a Portuguesa Santista. Mesmo jogando no Estádio Moisés Lucarelli, o time campineiro teve que buscar o resultado duas vezes, no empate por 2 a 2, diante do Juventus. Tanto que o técnico Hélio dos Anjos começou a semana fazendo algumas críticas ao que tem sido apresentado, mas disse que a responsabilidade é toda dele.

“Primeira coisa que quero passar bem definitivamente: não se disputa uma Série A2 pela Ponte e soma um ponto em seis disputados. Não pode. Não se disputa uma A2 pela Ponte tomando nove gols em sete jogos disputados. A responsabilidade é toda minha”, disse o treinador, que ainda completou falando do mental dos jogadores nestas horas.

“Nos faltou em algumas situações um pouco mais de personalidade. Estamos trabalhando em cima disso. Essa semana tive reuniões individuais com jogadores que estão sentindo a carga, a necessidade. Tenho que chamar, levar para a sala, conhecer um pouco mais a vida dele, a origem. A questão mental tem influência em tudo”.

Agora, a Ponte Preta aparece na segunda colocação com 16 pontos, mesma pontuação da líder Portuguesa Santista, mas fica atrás no saldo de gols, principal critério de desempate, 8 contra 4. Sem tempo para descanso, já volta a campo nesta quarta-feira (08) quando visita o Rio Claro, no Estádio Augusto Schimidt, às 15h.

“Vamos trabalhar para mudar a nossa postura e jogar da maneira que o torcedor sabe que podemos jogar. Eu gosto de dar sequência, ter um time-base e mexer pouco, mas o calendário exige mudanças também. Vamos traçar estratégias para alcançar nossos objetivos”, encerrou.