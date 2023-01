A vitória por 3 a 0 sobre o Monte Azul foi muito comemorada pela Ponte Preta, agora único time 100% na Série A2 do Campeonato Paulista. Entretanto, o técnico Hélio dos Anjos ganhou uma preocupação, pois o volante Léo Naldi foi substituído ainda no primeiro tempo por conta de dores na coxa. O treinador já descartou a escalação do atleta para o próximo jogo, independente de se confirmar a lesão ou não.

“Independentemente do exame, ele não vai jogar contra o Taubaté. Foi até um erro meu o que aconteceu porque ele sentiu um pouco mais de cansaço no treino. Mas é um jogador muito voluntarioso e com muita saúde. Não fisgou, embolou. A gente já fica um pouco mais tranquilo sobre isso”, explicou o técnico.

Hélio dos Anjos também garantiu que o elenco seguirá com os pés no chão e enalteceu o apoio da torcida. “São 39 anos nessa profissão e não serão quatro jogos que vão trazer empolgação para o vestiário. Não fizemos nada ainda. Claro que a torcida está empolgada e isso nos enche de alegria. Quase 7 mil, foi muito bonito. Em um momento em que a adesão de torcida no Brasil está baixa, a torcida da Ponte Preta tem dado exemplo e faz por merecer esse nosso esforço”, elogiou.

Com a vitória, a Ponte Preta lidera de forma isolada com 12 pontos, dois a mais do que o Primavera, segundo colocado. O jogo diante do Taubaté será no sábado, às 16h, novamente no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.