Após conseguir a classificação às semifinais do Campeonato Paulista A2 diante de mais de 11 mil torcedores no Moisés Lucarelli, em Campinas, o técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, não poupou elogios. Para ele, o apoio da torcida é o diferencial para o time conquistar o acesso e brigar pelo título. Nas semifinais, que definem os dois acessos, o comandante espera um número ainda maior de torcedores.

“A torcida da Ponte é nosso diferencial. Eu gosto do comportamento, não me dou bem com torcida passiva. Tenho que parabenizá-los. Sete horas da noite, teve gente que veio do serviço, não jantou. A vida do clube é seu torcedor. Será que não vai ter 15, 16, 17 mil na próxima decisão?”, perguntou.

O público de 11.136 foi o maior da Ponte Preta na temporada e da competição. Com a melhor campanha geral, a Ponte Preta fará o segundo jogo novamente em casa, independente do adversário. Para Hélio, isso será mais uma preocupação para o rival. “Faltam dois jogos para definir um acesso. Quatro para definir um título. Do jeito que o time está se comportando, e com apoio da nossa torcida, decidir em casa vai ser ruim para qualquer adversário.”

Para o primeiro jogo da semifinal, o técnico praticamente descartou o zagueiro Mateus Silva, que saiu lesionado. Elvis, com dores, também preocupa, mas tem mais chances. “O Mateus Silva preocupa, mas nós temos alternativa. Vamos estudar, mas não acredito que o Mateus jogue a próxima partida. O Elvis sentiu, mas segurou. Vamos ver o tratamento agora.”