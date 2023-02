Embalou mais uma vez. Mesmo desfalcada de seus jogadores mais experientes, a Ponte Preta fez mais uma vítima na noite desta terça-feira para manter a liderança isolada do Paulista A2. Fora de casa, o time campineiro visitou e venceu, sem sustos, o Linense, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Gilbertão.

Após o bom resultado, Hélio dos Anjos enalteceu a participação dos jovens jogadores que entraram em campo e deram conta do recado. Os principais destaques ficaram para o atacante Eliel – que marcou o primeiro gol – e o lateral-esquerdo Jean Carlos. Além deles, Felipinho e Maurício entraram no segundo tempo e também agradaram ao técnico.

“A garotada deu uma resposta muito positiva. Esses garotos mostraram, mais uma vez, que o nosso futuro é promissor com eles. Foi nítida a evolução de vários jogadores, também estou feliz pelo jogo que foi jogado em campo”, disse o técnico.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou aos 25 pontos e abriu ainda mais distância dos adversários. Em dez jogos são oito vitórias, uma derrota e um empate. Hélio também mostrou felicidade com a manutenção da ponta. “Temos que comemorar a liderança mantida com esse resultado. Ponte Preta teve cara de Ponte Preta. Seguimos em frente.”

O time volta a campo no sábado à tarde (15h30) quando recebe a Portuguesa Santista, no Majestoso, pela 11ª rodada.