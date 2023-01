A derrota para o Guarani na noite de quarta-feira, em Campinas, preocupou os torcedores do Santos, e mostrou ao técnico Odair Hellmann que há muito trabalho a ser feito para corrigir alguns problemas recorrentes, como a usual dificuldade de buscar reações em jogos adversos. Para ele, os jogadores demonstram muita vontade em campo, mas ainda há um caminho a traçar para a evolução técnica e tática do grupo.

“Conseguimos quebrar alguns tabus nos primeiros jogos. Vamos ter que quebrar outros. Vamos ter muito trabalho, sabíamos disso quando viemos para cá. Precisamos trabalhar muito para equilibrar a equipe ofensivamente e defensivamente. Temos que ir ao campo com mais facilidade, mais leveza. Nos últimos anos, a gente vem com este aspecto fora e dentro de casa. Tem que buscar evolução. Temos que evoluir, na parte técnica, na parte tática”, afirmou o treinador.

Embora reconheça as limitações do Santos, Hellmann não acha justo usar a derrota para o Guarani como parâmetro para rotular sua equipe como desorganizada. De acordo com o treinador, os gols sofridos nos primeiros minutos do primeiro tempo e nos segundos iniciais do segundo tempo mudam a avaliação que tem de ser feita.

“A questão tática do jogo, quando você leva um gol com quatro minutos de jogo, e um com segundos do segundo tempo, tudo o que foi pensado vai para um outro plano, sai do planejado, sai do treinamento. Você tem que buscar soluções, a gente demorou 20, 25 minutos para entrar no primeiro tempo. O adversário ganha confiança, ganha estabilidade”, disse.

Com esse pensamento, Hellmann avalia que ainda não é o momento de a torcida desconfiar do trabalho que vem sendo feito desde novembro do ano passado, quando ele foi anunciado como treinador. “A gente tem que ter calma. nem pela vitória a gente tem que achar que está tudo certo. Tem muito o que se fazer, tanto na derrota quanto na vitória”, afirmou.