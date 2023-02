Não foi fácil, mas o Brasil conquistou o título do Campeonato Sul-Americano sub-20 pela 12ª vez. Artilheiro da seleção ao lado do atacante Vítor Roque, ambos com seis pontos, o capitão Andrey Santos ergueu a taça e comemorou mais uma partida decisiva na competição. O camisa 5 abriu o caminho da vitória por 2 a 0 na rodada final do hexagonal e não escondeu que a meta era voltar ao topo do pódio após 11 anos.

Maior vencedor do Sul-Americano, o Brasil não era campeão desde 2011. De lá para cá viu Colômbia (2013), Argentina (2015), Uruguai (2017) e Equador (2019) darem a volta olímpica. Acabar com o jejum era a meta dos comandados de Ramon Menezes, mesmo com muitas modificações entre os convocados a pedido dos clubes.

Foram diversas baixas, mas quem ficou prometeu honrar o nome da seleção, como Andrey, que fez uma competição impecável e já pode até sonhar com chances na seleção principal. O jovem, porém, prefere apenas degustar a atual conquista, que veio após um gol dele já na reta final do jogo com os uruguaios. Pedrinho definiu nos acréscimos.

“Primeiramente, é agradecer a Deus, essa conquista é fruto de muito treino e muito trabalho de todos os companheiros”, afirmou Andrey. “Nosso objetivo maior era o título e só quem esteve presente sabe o tanto que a gente trabalhou, o grupo abdicou de muitas coisas e agora somos campeões”, vibrou.

Andrey, contudo, ainda não sabe onde jogará quando voltar da Colômbia. O volante foi vendido pelo Vasco ao Chelsea, mas sem visto para trabalho no clube inglês, pode ser emprestado antes de concretizar o sonho europeu. Mas terá uma casa e a permanência no Brasil parece o caminho mais correto. Apesar de os cariocas quererem a permanência, ele é disputado por muitas equipes, como os rivais Corinthians e Palmeiras.

Com o triunfo deste domingo, o Brasil fechou o hexagonal em primeiro, com 13 pontos após quatro vitórias e um empate. Superado pelo Brasil, o Uruguai perdeu a invencibilidade e caiu para segundo, com 12, na frente da Colômbia, com 10. A última vaga do continente no Mundial da Indonésia, em maio, ficou com o Equador, que fechou com quatro pontos.