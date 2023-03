Autor do gol que deu ao Brasil o último título da Copa do Mundo de Futsal, em 2012, o fixo Neto anunciou nessa quarta-feira sua aposentadoria das quadras. O jogador do Praia Clube, de Uberlândia (MG), publicou um vídeo em que revela ter tido uma nova lesão de ligamento. Ele havia assinado um novo contrato com o clube mineiro no mês passado e, aos 41 anos, pretendia deixar as quadras no fim do ano.

“Galera, infelizmente tive uma lesão no ligamento colateral do joelho, e isso acaba a temporada para mim. Como eu havia dito que seria minha última temporada, então chegou ao fim o futsal. Não queria que fosse dessa forma, queria que fosse dentro de quadra, jogando, fazendo aquilo que tanto amo, mas Deus quis assim”, lamentou.

O término da carreira foi anunciado em vídeo de mais de quatro minutos em que o beque aparece chorando na maior parte do tempo. “Momento difícil, doloroso; Saber que tem uma recuperação pela frente, e saber que ao final dela, pelo menos profissionalmente, não vou fazer aquilo que amo”, declarou.

Craques do passado e do presente prestaram apoio. “Obrigado por tudo, Netão, foi um prazer jogar com você tanto na seleção quanto em clubes! Você é e foi gigante! Levanta a cabeça, recupera, que você tem muito ainda”, escreveu Falcão, apontado por muitos como o maior jogador de futsal de todos os tempos. “Se prepara que tem X1, Fut 7 e o que você quiser”, acrescentou, já “convidando” Neto a disputar competições que têm atraído ex-jogadores.

Eleita oito vezes a melhor jogadora do mundo, Amandinha também se solidarizou com o fixo. “Muita força Neto nesse momento, mas saiba que na história do futsal seu nome está gravado/cravado. Deus te abençoe hoje e sempre”, comentou a atleta.

Um dos mais habilidosos beques da história recente do futsal, Neto foi autor do gol do heptacampeonato mundial para a seleção, na Copa do Mundo de 2012. Na ocasião, ele marcou um belo gol a 20 segundos do fim da prorrogação com a Espanha. Foi a última vez que o Brasil conquistou um Mundial.

Em 2017, o jogador descobriu um tumor no cérebro e, posteriormente, os médicos detectaram outro no pulmão. Neto foi operado, realizou tratamento oral contra o câncer e interrompeu a carreira. Curado, ele retornou às quadras em 2020 para defender o Praia Clube, clube de sua cidade Natal.

O agora ex-jogador foi eleito o melhor do Mundial de 2012 e atuou em alguns dos principais clubes do Brasil e do exterior. Ele foi escolhido três vezes o melhor fixo da Liga Nacional de Futsal e uma vez da Liga Espanhola.